Пермские власти продолжат развивать в регионе опыт комплексного развития территории

Опыт комплексного развития территории признан в Пермском крае успешным и его будут развивать. На сегодня регион является лидером в этой отрасли. Об этом шла речь на встрече губернатора с министром по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Ларисой Ведерниковой.
«Дмитрий Махонин отметил, что одна из важных задач министерства — это развитие и применение механизма КРТ (комплексного развития территории). Регион здесь является одним из лидеров, если не лидером. Это отмечают и федеральные коллеги», — сообщается на сайте Правительства Пермского края.
За прошлый год заключено 15 договоров о КРТ, в том числе 4 договора КРТ жилой застройки. Всего на сегодняшний день в проработке краевого Минимущества находится около 20 территорий. Комплексное развитие является инструментом для реновации городских пространств и развития депрессивных зон, в том числе бывших промышленных площадок.
Помимо развития КРТ, губернатор Прикамья обратил внимание на выдачу земельных участков льготным категориям граждан. Так, с 2023 года медработникам и работникам образования предоставлено 235 земельных участков. С 1 января 2024 года вступил в силу краевой закон, регулирующий бесплатное предоставление земли героям-участникам СВО и членам их семей. В прошлом году земельные участки предоставлены 46 участникам и семьям участников СВО.
Продолжается работа по выявлению новых земельных объектов. В 2024 году Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 49 тысячах объектах недвижимости. Это стало возможно благодаря проведению комплексных кадастровых работ с разработкой проектов межевания территорий. Их проведение позволяет обеспечить защиту прав собственников, а также выявить земельные участки, которые можно предоставить льготным категориям граждан.
Ранее URA.RU сообщало, что Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече в Перми обсудили выполнение нацпроектов в Пермском крае. Губернатор подчеркнул, что край исполнил нацпроекты на 99,9% и является одним из лидеров среди регионов страны. В прошлом году введено более 1,7 млн квадратных метров жилья. Помимо этого, Прикамье является одним из лидеров в стране по темпам расселения и объемам ликвидации аварийного жилья.
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