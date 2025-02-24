Вице-премьер РФ Хуснуллин и губернатор Махонин обсудили выполнение в Пермском крае нацпроектов

Пермский край исполнил национальные проекты на 99,9%. Об этом шла речь на встрече в Перми губернатора Дмитрия Махонина и заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона.
«Дмитрий Махонин поблагодарил зампреда за визит и поддержку проектов региона. Он подчеркнул, что край исполнил нацпроекты на 99,9% и является одним из лидеров среди регионов страны. За последние годы благодаря федеральной поддержке в сфере здравоохранения возведены 23 крупных объекта и 63 образовательных учреждения», — сообщил сайт правительства Пермского края.
Отдельное внимание уделяется строительству объектов среднего профессионального образования: восемь уже построены, а в ближайшее время планируется сдать еще около 20. Дмитрий Махонин также подчеркнул, что в Пермском крае сегодня активно развивается жилищное строительство. В прошлом году введено более 1,7 млн квадратных метров жилья. Помимо этого, Прикамье является одним из регионов-лидеров в стране по темпам расселения и объемам ликвидации аварийного жилья.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подчеркнул, что надо держать хороший темп по вводу жилья, причем сделать акцент на индивидуальном жилищном строительстве, так как многие люди хотят жить в собственном доме. «В регионе наблюдаются хорошие показатели по дорогам. Субъект входит в число лидеров по приведению региональных дорог в нормативное состояние — этот показатель достиг 87,3%. Но хорошие результаты — это не повод останавливаться», — сказал Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, Пермский край активно занимается модернизацией коммунальной инфраструктуры, используя для этого федеральную и собственную программы. Кроме того, в регионе наблюдается положительная динамика по обновлению общественного транспорта.
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