25 февраля 2025

База отдыха под Пермью, где произошел пожар, не стала отменять прием гостей

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Пожар на базе отдыха уничтожил два здания (архивное фото)
Пожар на базе отдыха уничтожил два здания (архивное фото) Фото:

База отдыха «Дедюха», расположенная в городе Добрянка близ Перми, продолжает работать в обычном режиме и принимать гостей. Об этом сообщается на странице базы отдыха в соцсетях.

«Дорогие гости! В связи с последними событиями хотим внести ясность по поводу забронированных объектов на нашей базе отдыха. База отдыха функционирует в обычном режиме и продолжает принимать гостей! В течении трех-пяти рабочих дней система бронирования будет восстановлена!» — говорится в опубликованном сообщении.

Пожар на безе отдыха произошел в понедельник, 24 февраля. В результате произошедшего никто не пострадал. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Добрянское издание «Камские зори» уточняет, что из-за пожара «полностью выгорели два здания», расположенные на территории «Дедюхи».

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База отдыха «Дедюха», расположенная в городе Добрянка близ Перми, продолжает работать в обычном режиме и принимать гостей. Об этом сообщается на странице базы отдыха в соцсетях. «Дорогие гости! В связи с последними событиями хотим внести ясность по поводу забронированных объектов на нашей базе отдыха. База отдыха функционирует в обычном режиме и продолжает принимать гостей! В течении трех-пяти рабочих дней система бронирования будет восстановлена!» — говорится в опубликованном сообщении. Пожар на безе отдыха произошел в понедельник, 24 февраля. В результате произошедшего никто не пострадал. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Добрянское издание «Камские зори» уточняет, что из-за пожара «полностью выгорели два здания», расположенные на территории «Дедюхи».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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