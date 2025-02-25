База отдыха под Пермью, где произошел пожар, не стала отменять прием гостей

База отдыха «Дедюха», расположенная в городе Добрянка близ Перми, продолжает работать в обычном режиме и принимать гостей. Об этом сообщается на странице базы отдыха в соцсетях.
«Дорогие гости! В связи с последними событиями хотим внести ясность по поводу забронированных объектов на нашей базе отдыха. База отдыха функционирует в обычном режиме и продолжает принимать гостей! В течении трех-пяти рабочих дней система бронирования будет восстановлена!» — говорится в опубликованном сообщении.
Пожар на безе отдыха произошел в понедельник, 24 февраля. В результате произошедшего никто не пострадал. По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, площадь пожара составила 400 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Добрянское издание «Камские зори» уточняет, что из-за пожара «полностью выгорели два здания», расположенные на территории «Дедюхи».
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