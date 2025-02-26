Полпред в ПФО анонсировал в Пермском крае соревнования для работающей молодежи

В Пермском крае в 2025 году запланирован финал соревнований нового общественного проекта для работающей молодежи «МолоТ». Об этом заявил полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на заседании Совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества. На нем обсудили планы по реализации молодежной политики в округе, говорится на сайте краевого правительства.
«Главное новшество 2025 года — новый общественный проект для работающей молодежи „МолоТ“. Он объединит команды предприятий реального сектора, которые будут соревноваться в популярных у молодежи спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах. В этом году окружной финал пройдет в Пермском крае, так как Пермь стала молодежной столицей России. Считаем, что такой проект необходим, кроме материальных стимулов, нужно и общественное признание, и мотивация личностного роста», — рассказал Комаров.
В ПФО реализуется 13 общественных проектов для детей и молодежи. В прошлом году в них участвовали более 384 тысяч молодых людей из 14 регионов. Ежегодно приезжают представители Беларуси, Казахстана и Узбекистана, а в прошлом году гостями впервые стали ребята из Кыргызстана. Округ посещают и команды из ДНР, ЛНР, Запорожской области. Комаров отметил, что молодежь заинтересована в общении со сверстниками из дружественных стран, поэтому в 2025 году география расширится.
Общественные проекты, реализуемые в Приволжье, соответствуют национальной цели развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В 2025 году проекты также будут связаны с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и Годом защитника Отечества.
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