Свердловского депутата, который обвинял мэра в нападении, лишили мандата

Верхнепышминский суд потребовал, чтобы депутат думы Среднеуральска (Свердловская область) Вениамин Бикташев, который обвинял мэра Алексея Стасенка в нападении, сложил свои полномочия. Решение пока не вступило в законную силу. Об этом сообщил официальный telegram-канал свердловских судов.
Исковое заявление подала в отношении думы прокуратура города Верхняя Пышма. Причиной стало невыполнение предписания контролирующего органа. Изначально прокуратура требовала, чтобы дума отреагировала на нарушение коррупционного законодательства и отправила Бикташева в отставку. За то, что в рабочее время он был в отпуске, а служебный автомобиль использовал в личных целях. Но дума тогда не решила вопрос.
Позже в суде представители ответчика подчеркнули, что нарушений не было — машина в личных целях не использовалась, а Бикташев отпуск изначально перенес. Плюс, депутаты не поддержали досрочного прекращения полномочий коллеги (не набралось достаточного количества голосов).
В конце мая Бикташев, будучи спикером думы Среднеуральска, заявил о том, что он сложил свои полномочия по собственному желанию. При этом мандат свой сохранил. Объяснил свое решение он проблемами со здоровьем.
В это же время в думе было прокурорское представление о лишении Бикташева не просто должности, а вообще мандата. Но не хватило для этого голосов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!