Свердловского депутата, который обвинял мэра в нападении, лишили мандата

Суд досрочно прекратил полномочия депутаты думы Среднеуральска Бикташева
Верхнепышминский суд потребовал, чтобы депутат думы Среднеуральска (Свердловская область) Вениамин Бикташев, который обвинял мэра Алексея Стасенка в нападении, сложил свои полномочия. Решение пока не вступило в законную силу. Об этом сообщил официальный telegram-канал свердловских судов. 

Исковое заявление подала в отношении думы прокуратура города Верхняя Пышма. Причиной стало невыполнение предписания контролирующего органа. Изначально прокуратура требовала, чтобы дума отреагировала на нарушение коррупционного законодательства и отправила Бикташева в отставку. За то, что в рабочее время он был в отпуске, а служебный автомобиль использовал в личных целях. Но дума тогда не решила вопрос.

Позже в суде представители ответчика подчеркнули, что нарушений не было — машина в личных целях не использовалась, а Бикташев отпуск изначально перенес. Плюс, депутаты не поддержали досрочного прекращения полномочий коллеги (не набралось достаточного количества голосов).

В конце мая Бикташев, будучи спикером думы Среднеуральска, заявил о том, что он сложил свои полномочия по собственному желанию. При этом мандат свой сохранил. Объяснил свое решение он проблемами со здоровьем.  

В это же время в думе было прокурорское представление о лишении Бикташева не просто должности, а вообще мандата. Но не хватило для этого голосов.

