Новый ЖК на северо-западе построит известный челябинский девелопер

В Советском районе Челябинска на улице Комсомольской застройщик «Каскад» построит жилой комплекс. Проект одобрен экспертной организацией ООО «Экспертиза проектов и результатов инженерных изысканий», сообщается на сайте госреестра.
«В Челябинске в Советском районе на улице Комсомольской будет построен жилой комплекс. Застройщик — ООО „Каскад“», — сообщается на сайте.
Согласно сервису «Сбис», ООО «Каскад» основана в феврале 2016 года. Владельцами кампании являются Евгений Дементьев и Александр Ежиков. По итогам 2023 года выручка организации составила всего лишь 4 миллиона 548 рублей. Девелопер возвел в Челябинске ЖК «Яблоневый», «Дом на Солнечной», «Все свои», «Зеленый квартал» и другие известные в городе ЖК.
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