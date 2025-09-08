В Златоусте осваивают новый подход к благоустройству

Перед благоустройством коммунальщики меняют трубы (архивное фото)
Перед благоустройством коммунальщики меняют трубы (архивное фото)

В Златоусте Челябинской области коммунальщики будут менять трубы перед проведением благоустройства. Такое поручение дал подрядным организациям и УЖКХ глава города Олег Решетников.

"В сквере на улице Карла Маркса запланировано благоустройство, сроки выполнения — до 1 октября 2025 года, работы ведутся по графику. перед этим на объекте проводится замена труб. Такое поручение дал глава города, это новый подход: сначала меняются коммуникации, потом проводится благоустройство", — сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации.

По данным специалистов, новый подход позволяет заранее заменить коммуникации, чтобы потом не вскрывать техникой уже благоустроенную территорию. Это позволит существенно сэкономить ресурсы. В пресс-службе мэрии просят отнестись к этой ситуации с пониманием, так как подобные работы являются необходимыми.

