Кнайсль заявила о «коварном» плане Путина и Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава России Владимир Путин планируют провести переговоры по урегулированию ситуации на Украине без участия Киева. Об этом сообщила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Он (наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд — прим. URA.RU) хотел пригласить Зеленского, но и Вашингтон, и Москва сказали: нет, в первую очередь речь идет о двусторонних переговорах (Трампа и Путина — прим. URA.RU)», — заявила Кнайсль в разговоре с ТАСС. По ее словам, Украина вряд ли примет участие в предстоящих переговорах.
Бывший МИД выразила мнение, что следующий этап диалога представляет собой встречу на высшем уровне между Трампом и Путиным. Она подчеркнула, что такой саммит должен быть организован с особой тщательностью, чтобы избежать любых непредвиденных ситуаций. По ее словам, Путин и Трамп — люди с плотным графиком, и проведение саммита требует значительных организационных усилий. В настоящее время проводится работа по всестороннему обновлению отношений между Вашингтоном и Москвой, отметила Кнайсль.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация совместно разрабатывают условия договора, направленного на мирное разрешение ситуации в Украине. По его словам, предварительное соглашение о прекращении огня включает в себя критически важные пункты, передает RT.
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