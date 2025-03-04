Кнайсль заявила о «коварном» плане Путина и Трампа

Кнайсль считает, что Трамп и Путин планируют переговоры без участия Украины
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Кнайсль считает, что Украина вряд ли будет участвовать в переговорах
Кнайсль считает, что Украина вряд ли будет участвовать в переговорах Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава России Владимир Путин планируют провести переговоры по урегулированию ситуации на Украине без участия Киева. Об этом сообщила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Он (наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд — прим. URA.RU) хотел пригласить Зеленского, но и Вашингтон, и Москва сказали: нет, в первую очередь речь идет о двусторонних переговорах (Трампа и Путина — прим. URA.RU)», — заявила Кнайсль в разговоре с ТАСС. По ее словам, Украина вряд ли примет участие в предстоящих переговорах.

Бывший МИД выразила мнение, что следующий этап диалога представляет собой встречу на высшем уровне между Трампом и Путиным. Она подчеркнула, что такой саммит должен быть организован с особой тщательностью, чтобы избежать любых непредвиденных ситуаций. По ее словам, Путин и Трамп — люди с плотным графиком, и проведение саммита требует значительных организационных усилий. В настоящее время проводится работа по всестороннему обновлению отношений между Вашингтоном и Москвой, отметила Кнайсль. 

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация совместно разрабатывают условия договора, направленного на мирное разрешение ситуации в Украине. По его словам, предварительное соглашение о прекращении огня включает в себя критически важные пункты, передает RT.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и глава России Владимир Путин планируют провести переговоры по урегулированию ситуации на Украине без участия Киева. Об этом сообщила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль. «Он (наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд — прим. URA.RU) хотел пригласить Зеленского, но и Вашингтон, и Москва сказали: нет, в первую очередь речь идет о двусторонних переговорах (Трампа и Путина — прим. URA.RU)», — заявила Кнайсль в разговоре с ТАСС. По ее словам, Украина вряд ли примет участие в предстоящих переговорах. Бывший МИД выразила мнение, что следующий этап диалога представляет собой встречу на высшем уровне между Трампом и Путиным. Она подчеркнула, что такой саммит должен быть организован с особой тщательностью, чтобы избежать любых непредвиденных ситуаций. По ее словам, Путин и Трамп — люди с плотным графиком, и проведение саммита требует значительных организационных усилий. В настоящее время проводится работа по всестороннему обновлению отношений между Вашингтоном и Москвой, отметила Кнайсль.  Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация совместно разрабатывают условия договора, направленного на мирное разрешение ситуации в Украине. По его словам, предварительное соглашение о прекращении огня включает в себя критически важные пункты, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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