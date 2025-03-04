Толпа из посетителей бизнес-центра Green Plaza собралась на улице
В Перми эвакуировали посетителей бизнес-центра Green Plaza на улице Куйбышева, 95б. Фото с URA.RU поделились читатели.
«Бизнес-центр Green Plaza эвакуировали. Все посетители стоят на улице», — рассказал очевидец.
URA.RU отправило запросы в УМВД по Перми и МЧС России по Пермскому краю. Ответ на них ожидается.
Как сообщили URA.RU в МЧС России по Пермскому краю, в ведомство обращений не поступало. Срабатываний АПС по этому адресу также не зарегистрировано. В краевом минтербезе пояснили, что БЦ Green Plaza проводил свою внутреннюю тренировку по эвакуации.
Толпа стоит на улице
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