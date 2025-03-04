В Перми эвакуировали посетителей БЦ Green Plaza. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Толпа из посетителей бизнес-центра Green Plaza собралась на улице
Толпа из посетителей бизнес-центра Green Plaza собралась на улице Фото:

В Перми эвакуировали посетителей бизнес-центра Green Plaza на улице Куйбышева, 95б. Фото с URA.RU поделились читатели.

«Бизнес-центр Green Plaza эвакуировали. Все посетители стоят на улице», — рассказал очевидец.

URA.RU отправило запросы в УМВД по Перми и МЧС России по Пермскому краю. Ответ на них ожидается.

Как сообщили URA.RU в МЧС России по Пермскому краю, в ведомство обращений не поступало. Срабатываний АПС по этому адресу также не зарегистрировано. В краевом минтербезе пояснили, что БЦ Green Plaza проводил свою внутреннюю тренировку по эвакуации.

Толпа стоит на улице
Толпа стоит на улице
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми эвакуировали посетителей бизнес-центра Green Plaza на улице Куйбышева, 95б. Фото с URA.RU поделились читатели. «Бизнес-центр Green Plaza эвакуировали. Все посетители стоят на улице», — рассказал очевидец. URA.RU отправило запросы в УМВД по Перми и МЧС России по Пермскому краю. Ответ на них ожидается. Как сообщили URA.RU в МЧС России по Пермскому краю, в ведомство обращений не поступало. Срабатываний АПС по этому адресу также не зарегистрировано. В краевом минтербезе пояснили, что БЦ Green Plaza проводил свою внутреннюю тренировку по эвакуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...