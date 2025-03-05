Пермяков напугала модель-проститутка, которая опаивает клиентов и ворует их вещи

Жители Перми обеспокоены из-за того, что в городе работает проституткой модель, которая стала опаивать клиентов снотворным и воровать их ценные вещи. Об этом URA.RU рассказал источник в сфере интим-услуг.
«Эта 38-летняя модель сначала сотрудничала с сутенером. После того как клиенты пожаловались на то, что она опаивает их снотворным и обворовывает, ее выгнали. Тогда она стала сотрудничать с сауной в Индустриальном районе. Ей сообщают, когда посетители просят помочь вызвать проститутку, и она приезжает. Скорее всего она и сейчас промышляет воровством», — рассказал собеседник агентства.
Инсайдер уточнил, что скорее всего никто из обворованных клиентов не обращался в правоохранительные органы. Вероятной причиной молчания называется семейное положение мужчин. Якобы они боятся огласки и реакции жен. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, ответ ожидается.
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