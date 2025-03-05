Выселением семьи погибшего участника СВО из Челябинска заинтересовался Бастрыкин

Выселением из аварийного дома многодетной семьи погибшего участника СВО из Челябинска заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Компенсация в один миллион рублей за жилье женщину не устроила, и взамен комнаты в 19 квадратных метров она потребовала квартиру в 108 квадратных метров, что противоречит закону, пояснили URA.RU в администрации Челябинска.
«Многодетная семья из Челябинска, глава которой погиб на СВО, может остаться без жилья. Дом, где она проживает, признан аварийным. Следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка (по статье 293 УК РФ „Халатность“)», — сообщила пресс-служба СКР в telegram-канале.
Екатерина Суханова вместе с пятью детьми проживает в аварийном доме по улице Цимлянской. Там женщина владеет комнатой площадью 19 квадратных метров. По закону ей положена компенсация (в ее случае в размере одного миллиона рублей), или предоставление равноценного жилья. Но оба варианта женщину не устроили.
Вдова участника СВО подала в суд на администрацию города с требованием, предоставить ей жилье площадью не менее 108 квадратных метров, так как она в одиночку воспитывает пятерых детей после гибели мужа. «К сожалению, данное требование женщины не может быть исполнено, так как прямо противоречит действующему законодательству», — пояснили URA.RUв пресс-службе мэрии.
Сухановой предлагалось переехать в маневренный фонд, где ее семья смогла бы проживать в безопасных условиях до момента завершения всех процессов по расселению. Но женщина отказалась. Важно отметить, что речь идет не о принудительном выселении из единственного жилья, а о плановом расселении аварийного дома, добавили в администрации Челябинска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!