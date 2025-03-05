05 марта 2025

Сотрудники МЧС спасли на пожаре троих пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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В тушении участвовали 21 сотрудник МЧС и шесть единиц техники
В тушении участвовали 21 сотрудник МЧС и шесть единиц техники Фото:

Во время пожара в городе Чайковский (Пермский край) сотрудники МЧС спасли троих человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«На третьем этаже жилого дома загорелась квартира. При помощи спасательных устройств специалисты вывели на свежий воздух женщину и двух мужчин. Пострадавших в результате ЧП нет», — всообщает telegram-канал ведомства.

Уточняется, что площадь пожара составила 18 квадратных метров. В тушении участвовали 21 сотрудник МЧС и шесть единиц техники. Дознаватель выясняет причины и обстоятельства случившегося.

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Во время пожара в городе Чайковский (Пермский край) сотрудники МЧС спасли троих человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «На третьем этаже жилого дома загорелась квартира. При помощи спасательных устройств специалисты вывели на свежий воздух женщину и двух мужчин. Пострадавших в результате ЧП нет», — всообщает telegram-канал ведомства. Уточняется, что площадь пожара составила 18 квадратных метров. В тушении участвовали 21 сотрудник МЧС и шесть единиц техники. Дознаватель выясняет причины и обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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