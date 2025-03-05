Сотрудники МЧС спасли на пожаре троих пермяков

В тушении участвовали 21 сотрудник МЧС и шесть единиц техники
Во время пожара в городе Чайковский (Пермский край) сотрудники МЧС спасли троих человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
«На третьем этаже жилого дома загорелась квартира. При помощи спасательных устройств специалисты вывели на свежий воздух женщину и двух мужчин. Пострадавших в результате ЧП нет», — всообщает telegram-канал ведомства.
Уточняется, что площадь пожара составила 18 квадратных метров. В тушении участвовали 21 сотрудник МЧС и шесть единиц техники. Дознаватель выясняет причины и обстоятельства случившегося.
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