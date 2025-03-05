В Челябинске третий день чинят светофор на оживленном перекрестке

Жители Челябинска требуют поставить регулировщика на оживленном перекрестке улиц Братьев Кашириных и Косарева, где трое суток не работает светофор. В мэрии URA.RU сообщили, что на объекте ведутся работы по восстановлению кабеля.
«Это страшный перекресток, на моих глазах произошло уже две аварии. Но самое главное, как пешеходам переходить улицу? Поставьте регулировщика, третий день не работает светофор», — пишут челябинцы в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
По данным пресс-службы администрации Челябинска, светофор не работает по причине обрыва кабеля при проведении земляных работ. «Восстановительные работы на кабельной линии продолжаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
В пресс-службе городской ГАИ уточнили, что данный участок взят на контроль. За движением наблюдают камеры. Редакция URA.RU направила запрос, будет ли на этом перекрестке поставлен регулировщик, ответ будет опубликован после получения.
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