ЧП произошло на путях необщего пользования (архивное фото)
В Челябинске 6 марта утром три вагона сошли с рельсов на путях необщего пользования. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«6 марта в утреннее время в парке „Г“ станции Челябинск-Главный на путях необщего пользования, при проведении маневровых работ, произошел сход трех порожних вагов без опрокидывания», — сообщила пресс-служба ведомств в telegram-канале. В результате ЧП никто не пострадал. Задержек в движении поездов не было. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП.
По факту ЧП проводится проверка
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