05 марта 2025

Вагоны сошли с рельсов в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло на путях необщего пользования (архивное фото)
ЧП произошло на путях необщего пользования (архивное фото) Фото:

В Челябинске 6 марта утром три вагона сошли с рельсов на путях необщего пользования. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«6 марта в утреннее время в парке „Г“ станции Челябинск-Главный на путях необщего пользования, при проведении маневровых работ, произошел сход трех порожних вагов без опрокидывания», — сообщила пресс-служба ведомств в telegram-канале. В результате ЧП никто не пострадал. Задержек в движении поездов не было. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП.

По факту ЧП проводится проверка
По факту ЧП проводится проверка
Фото:

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В Челябинске 6 марта утром три вагона сошли с рельсов на путях необщего пользования. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «6 марта в утреннее время в парке „Г“ станции Челябинск-Главный на путях необщего пользования, при проведении маневровых работ, произошел сход трех порожних вагов без опрокидывания», — сообщила пресс-служба ведомств в telegram-канале. В результате ЧП никто не пострадал. Задержек в движении поездов не было. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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