Сколько челябинцев после вуза или ссуза находят работу по специальности

В Челябинске работают по специальности только 29% выпускников вузов и ссузов
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Чаще всего по специальности в Челябинске работают юристы, врачи и учителя
Чаще всего по специальности в Челябинске работают юристы, врачи и учителя Фото:

В Челябинске 29% выпускников вузов и ссузов работают по специальности, еще 18% — в смежных областях. Чаще всего удачную карьеру благодаря полученной специальности строят юристы, врачи и учителя. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В Челябинске 29% респондентов работают строго по специальности, а еще 18% трудятся в смежных областях. Среди сфер, где специалисты чаще всего строят карьеру в соответствии с полученным образованием, лидирует юриспруденция», — следует из релиза сервиса.

Как отметили в пресс-службе «Авито Работа», из опрошенных в юридической сфере 87% оказались юристами или специалистами со смежным образованием. Также по профессии часто работают сотрудники из сферы образования и науки, медицины и фармацевтики.

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В Челябинске 29% выпускников вузов и ссузов работают по специальности, еще 18% — в смежных областях. Чаще всего удачную карьеру благодаря полученной специальности строят юристы, врачи и учителя. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Челябинске 29% респондентов работают строго по специальности, а еще 18% трудятся в смежных областях. Среди сфер, где специалисты чаще всего строят карьеру в соответствии с полученным образованием, лидирует юриспруденция», — следует из релиза сервиса. Как отметили в пресс-службе «Авито Работа», из опрошенных в юридической сфере 87% оказались юристами или специалистами со смежным образованием. Также по профессии часто работают сотрудники из сферы образования и науки, медицины и фармацевтики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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