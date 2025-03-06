Сколько челябинцев после вуза или ссуза находят работу по специальности

В Челябинске 29% выпускников вузов и ссузов работают по специальности, еще 18% — в смежных областях. Чаще всего удачную карьеру благодаря полученной специальности строят юристы, врачи и учителя. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В Челябинске 29% респондентов работают строго по специальности, а еще 18% трудятся в смежных областях. Среди сфер, где специалисты чаще всего строят карьеру в соответствии с полученным образованием, лидирует юриспруденция», — следует из релиза сервиса.
Как отметили в пресс-службе «Авито Работа», из опрошенных в юридической сфере 87% оказались юристами или специалистами со смежным образованием. Также по профессии часто работают сотрудники из сферы образования и науки, медицины и фармацевтики.
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