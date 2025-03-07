Кунгурский мясокомбинат устранил нарушения после назначения штрафа

ООО «Мясокомбинат „Кунгурский“ Пермского края устранил ранее выявленные нарушения после назначения штрафа. Об этом сообщает сайт Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«В ходе рассмотрения административного дела предприятием представлены документы, подтверждающие устранение ранее выявленных правонарушений ветеринарного законодательства. Предприятие провело корректировку программы производственного контроля, увеличило количество лабораторных испытаний», — сообщает ведомство.
Мясокомбинат «Кунгурский» — одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий с долей на рынке Пермского края более 40%. Предприятие выпускает более 300 видов продукции из свинины, говядины и мяса птицы.
Ранее URA.RU сообщало, что Кунгурский мясокомбинат наказали за опасную колбасу и сосиски. Выяснилось, что в одном из цехов контейнеры с мясом соседствовали с биоотходами. Россельхознадзор Прикамья признал мясокомбинат виновным в нарушении требований технических регламентов и назначил штраф.
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