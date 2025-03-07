Челябинский священник выступил с песней о далекой родине. Видео

Секретарь челябинской епархии Игорь Шестаков выступил на концерте «Свои песни»
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Пресс-конференция участников экспедиции на перевал Дятлова. Челябинск, портрет, отец игорь шестаков
Игорь Шестаков спел песню на концерте в поддержку СВО Фото:

Секретарь челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков спел «Песню о далекой родине» на стихи советского поэта Роберта Рождественского. Композиция прозвучала в эфире телеконцерта «Свои песни» в поддержку участников СВО.

«Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков исполнил „Песню о далекой Родине“. Священнослужитель спел ее на телеконцерте „Свои песни“. Предлагаем этим вечером послушать отца Игоря», — говорится в telegram-канале «Православие на Южном Урале».

Как сообщало URA.RU ранее, телеконцерт «Свои песни» прошел в Челябинске для участников специальной военной операции и членов их семей. Он стал площадкой, где военнослужащие через музыку смогли поделиться чувствами и переживаниями, связанными с боевыми действиями и жизнью вдали от дома. В ходе съемок за круглым столом собрались не только участники СВО и их родные, но и известные артисты, которые имеют опыт работы в зонах боевых действий. Специальным гостем проекта стала заслуженная артистка России, композитор и автор песен Юта.

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Секретарь челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков спел «Песню о далекой родине» на стихи советского поэта Роберта Рождественского. Композиция прозвучала в эфире телеконцерта «Свои песни» в поддержку участников СВО. «Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков исполнил „Песню о далекой Родине“. Священнослужитель спел ее на телеконцерте „Свои песни“. Предлагаем этим вечером послушать отца Игоря», — говорится в telegram-канале «Православие на Южном Урале». Как сообщало URA.RU ранее, телеконцерт «Свои песни» прошел в Челябинске для участников специальной военной операции и членов их семей. Он стал площадкой, где военнослужащие через музыку смогли поделиться чувствами и переживаниями, связанными с боевыми действиями и жизнью вдали от дома. В ходе съемок за круглым столом собрались не только участники СВО и их родные, но и известные артисты, которые имеют опыт работы в зонах боевых действий. Специальным гостем проекта стала заслуженная артистка России, композитор и автор песен Юта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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