Челябинский священник выступил с песней о далекой родине. Видео

Секретарь челябинской епархии Игорь Шестаков выступил на концерте «Свои песни»

07 марта 2025 в 22:34 Размер текста - 17 +

Игорь Шестаков спел песню на концерте в поддержку СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Секретарь челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков спел «Песню о далекой родине» на стихи советского поэта Роберта Рождественского. Композиция прозвучала в эфире телеконцерта «Свои песни» в поддержку участников СВО. «Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков исполнил „Песню о далекой Родине“. Священнослужитель спел ее на телеконцерте „Свои песни“. Предлагаем этим вечером послушать отца Игоря», — говорится в telegram-канале «Православие на Южном Урале». Как сообщало URA.RU ранее, телеконцерт «Свои песни» прошел в Челябинске для участников специальной военной операции и членов их семей. Он стал площадкой, где военнослужащие через музыку смогли поделиться чувствами и переживаниями, связанными с боевыми действиями и жизнью вдали от дома. В ходе съемок за круглым столом собрались не только участники СВО и их родные, но и известные артисты, которые имеют опыт работы в зонах боевых действий. Специальным гостем проекта стала заслуженная артистка России, композитор и автор песен Юта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Секретарь челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков спел «Песню о далекой родине» на стихи советского поэта Роберта Рождественского. Композиция прозвучала в эфире телеконцерта «Свои песни» в поддержку участников СВО. «Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков исполнил „Песню о далекой Родине“. Священнослужитель спел ее на телеконцерте „Свои песни“. Предлагаем этим вечером послушать отца Игоря», — говорится в telegram-канале «Православие на Южном Урале». Как сообщало URA.RU ранее, телеконцерт «Свои песни» прошел в Челябинске для участников специальной военной операции и членов их семей. Он стал площадкой, где военнослужащие через музыку смогли поделиться чувствами и переживаниями, связанными с боевыми действиями и жизнью вдали от дома. В ходе съемок за круглым столом собрались не только участники СВО и их родные, но и известные артисты, которые имеют опыт работы в зонах боевых действий. Специальным гостем проекта стала заслуженная артистка России, композитор и автор песен Юта.