На Украине изъяли более 3,3 млн долларов со счетов Фридмана и Авена

На Украине конфисковали средства в размере 137 миллионов гривен (свыше 3,3 миллиона долларов) с банковских счетов, принадлежащих компаниям, связанным с российскими бизнесменами Михаилом Фридманом и Петром Авеном. Об этом сообщает национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) Украины.
«АРМА списало 137 миллионов гривен (более 3,3 миллиона долларов) подсанкционных российских олигархов Фридмана и Авена», — пишет агентство в своем telegram-канале. Отмечается, что эти средства будут использованы для приобретения военных облигаций, после чего их будут перечислены в фонд для устранения последствий боевых действий на украинской территории.
Служба безопасности Украины 6 октября 2024 года объявила о замораживании активов российских бизнесменов Фридмана, Авена и Андрея Косогова на территории страны на общую сумму свыше 463 миллионов долларов. Чтобы добиться снятия санкций ЕС, Фридман и Авен приняли решение продать свои доли в Альфа-банке и компании «Альфастрахование». Стоимость данных активов оценивалась примерно в 2,5 миллиарда долларов, передает RT.
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