08 марта 2025

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданские самолеты временно не отправляются
Гражданские самолеты временно не отправляются Фото:

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на работу. Это сделано для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 22:05 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Представитель Росавиации уточнил, что на данный момент аэропорт не отправляет и не принимает рейсы.

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В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на работу. Это сделано для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 22:05 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Представитель Росавиации уточнил, что на данный момент аэропорт не отправляет и не принимает рейсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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