Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на работу. Это сделано для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 22:05 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Представитель Росавиации уточнил, что на данный момент аэропорт не отправляет и не принимает рейсы.
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