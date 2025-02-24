Экс-министр Улюкаев попросил о снятии судимости

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого осудили за взяточничество, просит снять с него судимости. Такое ходатайство поступило от него лично в Никулинском суде Москвы.
«В суд поступило ходатайство Улюкаева А.В. о снятии судимости. Назначенный судом восьмилетний срок Улюкаев уже отбыл, на свободу он вышел по УДО в мае 2022 года», — пишет издание РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщало, что мужчину осудили в 2017 году. Спустя четыре года, в мае 2022 года он оказался на свободе.
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