Махонин пообещал президенту Путину провести 190 мероприятий в рамках 80-летия Победы

В Прикамье в рамках празднования 80-летия Дня Победы будет свыше 150 мероприятий
© Служба новостей «URA.RU»
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Большое количество мероприятий запланировано к юбилею Дня Победы
Большое количество мероприятий запланировано к юбилею Дня Победы Фото:

В 2025 году в рамках празднования 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Пермском крае будет организовано порядка двухсот мероприятий. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в рамках встречи с Владимиром Путиным, трансляция которой показывается на телеканале «Россия 24».

«В рамках празднования 80-летия Великой Победы запланировано 190 мероприятий. В том числе будет организован „Поезд Победы“», — отметил Махонин в беседе с президентом Путиным.

Встреча проходит в Кремле, с нее ведется online-трансляция. Также Махонин доложил о ходе строительства нового жилья, расселении из аварийного жилья, росте промышленного производства, ремонте дорог и других показателях региона.

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В 2025 году в рамках празднования 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Пермском крае будет организовано порядка двухсот мероприятий. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в рамках встречи с Владимиром Путиным, трансляция которой показывается на телеканале «Россия 24». «В рамках празднования 80-летия Великой Победы запланировано 190 мероприятий. В том числе будет организован „Поезд Победы“», — отметил Махонин в беседе с президентом Путиным. Встреча проходит в Кремле, с нее ведется online-трансляция. Также Махонин доложил о ходе строительства нового жилья, расселении из аварийного жилья, росте промышленного производства, ремонте дорог и других показателях региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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