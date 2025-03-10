Махонин пообещал президенту Путину провести 190 мероприятий в рамках 80-летия Победы

В 2025 году в рамках празднования 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне в Пермском крае будет организовано порядка двухсот мероприятий. Об этом рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в рамках встречи с Владимиром Путиным, трансляция которой показывается на телеканале «Россия 24».
«В рамках празднования 80-летия Великой Победы запланировано 190 мероприятий. В том числе будет организован „Поезд Победы“», — отметил Махонин в беседе с президентом Путиным.
Встреча проходит в Кремле, с нее ведется online-трансляция. Также Махонин доложил о ходе строительства нового жилья, расселении из аварийного жилья, росте промышленного производства, ремонте дорог и других показателях региона.
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