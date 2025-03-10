Власти Перми хотят потратить миллионы на аренду иномарок

Мэрия Перми собирается взять в лизинг иномарки за 24,5 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Аренда иномарок необходима для перевозки муниципальных служащих
Аренда иномарок необходима для перевозки муниципальных служащих Фото:

Центр организации закупок проводит аукцион на оказание услуг по лизингу пяти внедорожников Haval F7. Начальная цена контракта — 24,5 млн рублей. Уточняется, аренда иномарок необходима для перевозки муниципальных служащих.

«Договор финансовой аренды рассчитан на 30 месяцев. Поставка автомобилей заказчику должна состояться не позднее 15 рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания приема заявок от интересантов — 17 марта», — сообщается в документации на портале госзакупки.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура нашла люксовый Mercedes пермской чиновницы. Наталья Плюснина, занимающая должность заместителя руководителя Индустриального теротдела минтруда и соцразвития Прикамья, пыталась спрятать машину после того, как ее стоимостью заинтересовался надзорный орган. В ходе проверки было доказано, что стоимость элитной иномарки превысила совокупный доход ее семьи за три года, предшествующие совершению сделки.

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Центр организации закупок проводит аукцион на оказание услуг по лизингу пяти внедорожников Haval F7. Начальная цена контракта — 24,5 млн рублей. Уточняется, аренда иномарок необходима для перевозки муниципальных служащих. «Договор финансовой аренды рассчитан на 30 месяцев. Поставка автомобилей заказчику должна состояться не позднее 15 рабочих дней с момента подписания договора. Срок окончания приема заявок от интересантов — 17 марта», — сообщается в документации на портале госзакупки. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура нашла люксовый Mercedes пермской чиновницы. Наталья Плюснина, занимающая должность заместителя руководителя Индустриального теротдела минтруда и соцразвития Прикамья, пыталась спрятать машину после того, как ее стоимостью заинтересовался надзорный орган. В ходе проверки было доказано, что стоимость элитной иномарки превысила совокупный доход ее семьи за три года, предшествующие совершению сделки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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