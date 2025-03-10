На Украине заявили, что Зеленский готовится к побегу из страны

Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский и его окружение готовят побег
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Владимир Зеленский готовит побег из страны, заявил Александр Дубинский
Владимир Зеленский готовит побег из страны, заявил Александр Дубинский Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский занимается перемещением своих финансов за границу. Об этом заявил оппозиционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он предположил, что таким образом лидер страны готовится к побегу.

«Зеленский дезориентирован, и озабочен только своими бабками, которые бегает перепрятывать по всему миру. Крысы из его окружения <...>заготавливают „лежки“. <...> Крысам надо время чтобы упаковаться и бежать», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что завершение украинского конфликта все ближе. 

Сам Дубинский в настоящий момент находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Он неоднократно делает заявления, обличающие Зеленского. Недавно он, например, делал заявление о том, что Зеленский замешан в организации крушения вертолета, в котором погиб министр внутренних дел страны Денис Монастырский.

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Украинский лидер Владимир Зеленский занимается перемещением своих финансов за границу. Об этом заявил оппозиционный депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он предположил, что таким образом лидер страны готовится к побегу. «Зеленский дезориентирован, и озабочен только своими бабками, которые бегает перепрятывать по всему миру. Крысы из его окружения <...>заготавливают „лежки“. <...> Крысам надо время чтобы упаковаться и бежать», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что завершение украинского конфликта все ближе.  Сам Дубинский в настоящий момент находится в СИЗО по обвинению в госизмене. Он неоднократно делает заявления, обличающие Зеленского. Недавно он, например, делал заявление о том, что Зеленский замешан в организации крушения вертолета, в котором погиб министр внутренних дел страны Денис Монастырский.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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