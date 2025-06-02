В МИД России назвали Стамбул отличной площадкой для переговоров

На текущий момент нет необходимости в поиске альтернативных площадок вместо Стамбула для проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Предлагать же в такой момент какие-то альтернативные площадки, как мне представляется, не совсем рационально», — заявил Руденко в ходе конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине. Его слова передает ТАСС. Руденко отметил, что китайская сторона выражает надежду, что действующая стамбульская платформа, признанная обеими сторонами, станет эффективной основой для достижения соглашения.
Ранее специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог сообщал о возможности проведения следующего раунда переговоров между представителями России и Украины по мирным инициативам в Женеве. Однако российская делегация официально подтвердила, что встреча с украинскими представителями состоится во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня, в 13:00 по местному времени.
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