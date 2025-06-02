Клычков сообщил об уничтожении беспилотников ВСУ над Орловской областью

Пострадавших среди мирного населения не зафиксировано
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Орловской областью были уничтожены шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков.
«Этой ночью над Орловской областью уничтожено шесть вражеских БПЛА», — написал Клычков. Сообщение было опубликовано в его telegram-канале.
Пострадавших среди мирного населения и разрушений инфраструктуры не зафиксировано. На местах падения обломков беспилотников оперативно работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.