Домашний алабай изувечил пенсионерку в Приморье

В Тернейском районе Приморского края домашняя собака породы алабай напала на пожилую женщину и нанесла ей тяжелые ранения. Об этом сообщила региональная прокуратура.
«Утром в селе Амгу Тернейского района домашняя собака породы алабай напала на 70-летнюю пенсионерку», — написала прокуратура в своем telegram-канале. Там уточнили, что у женщины диагностированы рвано-укушенные травмы головы и лица. Ее состояние остается тяжелым.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования дела.
Случаи нападения собак на людей в России происходят не впервые. Так, в Нижневартовске группа бездомных собак напала на многодетную мать. Ведется проверка по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, обязанных осуществлять отлов безнадзорных животных, передает RT.
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