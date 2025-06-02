Домашний алабай изувечил пенсионерку в Приморье

На пенсионерку в Приморье напал алабай, возбуждено дело
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алабай серьезно искусал пожилую женщину (фото из архива)
Алабай серьезно искусал пожилую женщину (фото из архива) Фото:

В Тернейском районе Приморского края домашняя собака породы алабай напала на пожилую женщину и нанесла ей тяжелые ранения. Об этом сообщила региональная прокуратура.

«Утром в селе Амгу Тернейского района домашняя собака породы алабай напала на 70-летнюю пенсионерку», — написала прокуратура в своем telegram-канале. Там уточнили, что у женщины диагностированы рвано-укушенные травмы головы и лица. Ее состояние остается тяжелым.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования дела. 

Случаи нападения собак на людей в России происходят не впервые. Так, в Нижневартовске группа бездомных собак напала на многодетную мать. Ведется проверка по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, обязанных осуществлять отлов безнадзорных животных, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тернейском районе Приморского края домашняя собака породы алабай напала на пожилую женщину и нанесла ей тяжелые ранения. Об этом сообщила региональная прокуратура. «Утром в селе Амгу Тернейского района домашняя собака породы алабай напала на 70-летнюю пенсионерку», — написала прокуратура в своем telegram-канале. Там уточнили, что у женщины диагностированы рвано-укушенные травмы головы и лица. Ее состояние остается тяжелым. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования дела.  Случаи нападения собак на людей в России происходят не впервые. Так, в Нижневартовске группа бездомных собак напала на многодетную мать. Ведется проверка по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, обязанных осуществлять отлов безнадзорных животных, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...