Удар ВСУ по российским аэродромам может стать для президента Украины Владимира Зеленского последней из совершенных им провокаций. Об этом сообщила польская газета Mysl Polska.
«Спецоперация под кодовым названием „Паутина“ <...> может стать гвоздем в гроб самого Зеленского — возможно, даже в прямом смысле», — написало издание. Издание выразило сомнение в том, что Соединенные Штаты не были осведомлены о готовящейся атаке.
По мнению авторов, украинская сторона вряд ли смогла бы осуществить подобную операцию без участия американских разведывательных служб. При этом отмечается, что действия руководства Украины, скорее всего, приведут к ухудшению их положения, а не принесут ожидаемых выгод.
ВСУ 1 июня предприняли попытку атаковать военные аэродромы, расположенные на территории РФ. Объектами нападения стали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Атаки были успешно отражены силами ПВО.
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