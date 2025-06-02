Марочко перечислил освобожденные ВС РФ территории в ДНР, Сумской и Харьковской областях

В мае российские военные установили контроль над 17 населенными пунктами, расположенными в Сумской и Харьковской областях, а также на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Всего из-под оккупации освобождено 17 населенных пунктов», — рассказал Марочко в ходе беседы с ТАСС. По его словам, это на пять больше, чем было освобождено в апреле.
В ходе активного наступления войска группировки «Север» освободили населенные пункты Марьино Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка, расположенные в Сумской области. Благодаря действиям соединений группировки «Запад» были установлены контроль над населенными пунктами Каменка, Дорошовка, Радьковка, Строевка и Кондрашовка в Харьковской области, а также над Новым, Липовым и Торским в Донецкой Народной Республике. Кроме того, подразделения Южной группировки войск заняли населенные пункты Ступочки, Романовка, Старая Николаевка и Игнатовка на территории Донецкой Народной Республики.
Ранее стало известно, что ВСУ осуществляют подрыв мостов, понтонных переправ и проводят минирование объектов, представляющих стратегическую ценность для логистики или размещения позиций российских войск в Сумской области. Однако ВС РФ активно противостоят им, передает RT.
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