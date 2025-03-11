В СК выяснят, почему неимущие челябинцы много лет скитаются по съемным квартирам

Глава СК РФ Александр Быстрыкин поручил региональному управлению ведомства разобраться, почему 64-летняя женщина, инвалид-колясочник, а также ее семья из поселка Приморский Агаповского района Челябинской области с 2015 года вынуждена после произошедшего в доме пожара жить на съемной квартире. Ранее выделенная по договору соцнайма жилплощадь была снесена, а новой погорельцам не предоставили. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра Следственного комитета России.
«Ситуация освещалась в СМИ. В региональном следственном управлении по поступившему в приемную председателя СК РФ „ВКонтакте“ обращению начата процессуальная проверка. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — отмечается в сообщении.
Также говорится, что единственное жилье погорельцев в поселке Приморском было предоставлено по договору соцнайма в 2015 году. Взамен сгоревшей и снесенной жилплощади семье из шести человек ничего не предоставили, из-за чего она вынуждена арендовать квартиру за свой счет.
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