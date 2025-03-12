Как сын фермера создал бизнес на сушеном мясе и начал получать миллионы в Свердловской области

Свердловская компания «Мясное ремесло», которая готовит сушеное мясо, каждый месяц выпускает продукцию на 5-6 млн рублей. Бизнес начинался с маленькой домашней кухни, а сейчас на производстве работает уже 30 человек. За последние два года оборотные средства компании выросли с 9 млн рублей до 38 млн рублей, рассказал основатель бренда и сын фермера Константин Беляев в эфире студии прямых эфиров Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).
«В 2010 году приехал в Екатеринбург, начал заниматься металлоконструкциями. Я сын фермера, всю жизнь семья выращивала качественный скот. Столкнулся с тем, что в Свердловской области нет хорошего мяса», — вспомнил Беляев. После он начал сушить мясо на кухне в своей квартире, а в 2018 году взял небольшой цех в 15 «квадратов».
В 2021 году Константин Беляев решил расширять бизнес, обратился в СОФПП и получил поручительство по кредиту. Спустя год он оформил в фонде займ на полмиллиона рублей на развитие бизнеса, новое оборудование и сырье. Всего СОФПП выдал «Мясному ремеслу» три займа. Ранее глава СОФПП Валерий Пиличев рассказывал URA.RU, что таких займов в прошлом году фонд выдал среднему и малому бизнесу на 1,06 миллиарда рублей.
Сейчас «Мясное ремесло» производит около 60 тыс. штук сушеного мяса в месяц (курица, свинина, утка, конина, индейка, говядина). Продукция «Мясного ремесла» представлена в федеральных и региональных сетях, сервисе доставки «Яндекс Лавка», на Ozon и Wildberries. Также бизнес является постоянным поставщиком для «Жизньмарта» и «ПивКо». Беляев уже поставляет мясо на экспорт — в Белоруссию и Казахстан.
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