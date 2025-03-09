В ХМАО житель насмерть забил табуретом друга, который отказался оплатить такси

В Сургуте (ХМАО) мужчина насмерть забил своего друга, который отказался оплачивать проезд за такси. Суд приговорил его к 13 годам тюрьмы, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.
«В марте 2023 года во время конфликта, возникшего в связи с отказом потерпевшего оплатить такси, подсудимый избил потерпевшего, а также нанес удар табуретом по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления», — сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчину судили с участием коллегии присяжных. Они вынесли обвинительный вердикт и посчитали, что он не заслуживает снисхождения. Судья вынес приговор в 13 лет колонии строгого режима.
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