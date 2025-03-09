09 марта 2025

В ХМАО житель насмерть забил табуретом друга, который отказался оплатить такси

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил югорчанина к 13 годам колонии строгого режима
Суд приговорил югорчанина к 13 годам колонии строгого режима Фото:

В Сургуте (ХМАО) мужчина насмерть забил своего друга, который отказался оплачивать проезд за такси. Суд приговорил его к 13 годам тюрьмы, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.

«В марте 2023 года во время конфликта, возникшего в связи с отказом потерпевшего оплатить такси, подсудимый избил потерпевшего, а также нанес удар табуретом по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления», — сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчину судили с участием коллегии присяжных. Они вынесли обвинительный вердикт и посчитали, что он не заслуживает снисхождения. Судья вынес приговор в 13 лет колонии строгого режима.

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В Сургуте (ХМАО) мужчина насмерть забил своего друга, который отказался оплачивать проезд за такси. Суд приговорил его к 13 годам тюрьмы, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО. «В марте 2023 года во время конфликта, возникшего в связи с отказом потерпевшего оплатить такси, подсудимый избил потерпевшего, а также нанес удар табуретом по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления», — сообщает пресс-служба ведомства. Мужчину судили с участием коллегии присяжных. Они вынесли обвинительный вердикт и посчитали, что он не заслуживает снисхождения. Судья вынес приговор в 13 лет колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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