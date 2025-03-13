Жители Башкирии хотели украсть муниципальную квартиру покойного екатеринбуржца

Аферисты предоставили в суд фальшивые документы на наследство жилья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизвестные жители Башкирии отсудили у мэрии Екатеринбурга муниципальную квартиру, которая осталась после смерти хозяин. Они предоставили в суд фальшивые документы и чуть не стали владельцами, но черную схему раскрыли сотрудники полиции. Подробности URA.RU рассказал источник.

«В Железнодорожный суд поступили документы от некой Сабировой, в которых она заявляла о праве наследства квартиры на улице Пехотинцев. Иск был к администрации города, потому что квартира муниципальная. Суд удовлетворил ее требования, но решение не успело вступить в законную силу. Полиция установила, что жилье хотели присвоить неизвестные, предоставив липовые документы», — объяснил собеседник агентства.

Если бы квартира попала в руки мошенников, ущерб администрации составил 3,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, добавил источник.