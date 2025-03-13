Жители Башкирии хотели украсть муниципальную квартиру покойного екатеринбуржца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парки и скверы Екатеринбурга, сквер на пересечении улиц Бебеля и Пехотинцев, высотка, жилой дом, город, дерево без листвы
Аферисты предоставили в суд фальшивые документы на наследство жилья Фото:

Неизвестные жители Башкирии отсудили у мэрии Екатеринбурга муниципальную квартиру, которая осталась после смерти хозяин. Они предоставили в суд фальшивые документы и чуть не стали владельцами, но черную схему раскрыли сотрудники полиции. Подробности URA.RU рассказал источник.

«В Железнодорожный суд поступили документы от некой Сабировой, в которых она заявляла о праве наследства квартиры на улице Пехотинцев. Иск был к администрации города, потому что квартира муниципальная. Суд удовлетворил ее требования, но решение не успело вступить в законную силу. Полиция установила, что жилье хотели присвоить неизвестные, предоставив липовые документы», — объяснил собеседник агентства.

Если бы квартира попала в руки мошенников, ущерб администрации составил 3,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, добавил источник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Неизвестные жители Башкирии отсудили у мэрии Екатеринбурга муниципальную квартиру, которая осталась после смерти хозяин. Они предоставили в суд фальшивые документы и чуть не стали владельцами, но черную схему раскрыли сотрудники полиции. Подробности URA.RU рассказал источник. «В Железнодорожный суд поступили документы от некой Сабировой, в которых она заявляла о праве наследства квартиры на улице Пехотинцев. Иск был к администрации города, потому что квартира муниципальная. Суд удовлетворил ее требования, но решение не успело вступить в законную силу. Полиция установила, что жилье хотели присвоить неизвестные, предоставив липовые документы», — объяснил собеседник агентства. Если бы квартира попала в руки мошенников, ущерб администрации составил 3,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, добавил источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...