Петербургские «Смешарики» стали примером успеха креативных индустрий

Изначально созданный как российский анимационный сериал для детей, «Смешарики» стал ярким примером успешного экспорта креативной индустрии Петербурга. По словам врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александра Ситова проект показывает, как креативные идеи могут принести значительную прибыль и распространение на международном уровне.
«Особенность креативных индустрий в том, что удачная идея может дать рост в 1000% в сравнении с первоначальными инвестициями, и поэтому мы считаем эту сферу очень перспективной», — рассказал Ситов на пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре spb.aif.ru. «Смешарики» пользуется популярностью в 90 странах и доступен на 60 языках.
Сериал не только развлекает, но и несет образовательный характер, что делает его популярным среди различных возрастных групп. Этот проект стал значимым вкладом в мировую культуру, продемонстрировав возможности российской анимации. Экономический успех сериала также подчеркивает потенциал креативных индустрий в генерации дохода и создании новых рабочих мест.
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