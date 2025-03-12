12 марта 2025

Петербургские «Смешарики» стали примером успеха креативных индустрий

© Служба новостей «URA.RU»
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«Смешарики» пользуется популярностью в 90 странах и доступен на 60 языках
«Смешарики» пользуется популярностью в 90 странах и доступен на 60 языках Фото:

Изначально созданный как российский анимационный сериал для детей, «Смешарики» стал ярким примером успешного экспорта креативной индустрии Петербурга. По словам врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александра Ситова проект показывает, как креативные идеи могут принести значительную прибыль и распространение на международном уровне.

«Особенность креативных индустрий в том, что удачная идея может дать рост в 1000% в сравнении с первоначальными инвестициями, и поэтому мы считаем эту сферу очень перспективной», — рассказал Ситов на пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре spb.aif.ru. «Смешарики» пользуется популярностью в 90 странах и доступен на 60 языках.

Сериал не только развлекает, но и несет образовательный характер, что делает его популярным среди различных возрастных групп. Этот проект стал значимым вкладом в мировую культуру, продемонстрировав возможности российской анимации. Экономический успех сериала также подчеркивает потенциал креативных индустрий в генерации дохода и создании новых рабочих мест.

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Изначально созданный как российский анимационный сериал для детей, «Смешарики» стал ярким примером успешного экспорта креативной индустрии Петербурга. По словам врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александра Ситова проект показывает, как креативные идеи могут принести значительную прибыль и распространение на международном уровне. «Особенность креативных индустрий в том, что удачная идея может дать рост в 1000% в сравнении с первоначальными инвестициями, и поэтому мы считаем эту сферу очень перспективной», — рассказал Ситов на пресс-конференции, которая проходит в пресс-центре spb.aif.ru. «Смешарики» пользуется популярностью в 90 странах и доступен на 60 языках. Сериал не только развлекает, но и несет образовательный характер, что делает его популярным среди различных возрастных групп. Этот проект стал значимым вкладом в мировую культуру, продемонстрировав возможности российской анимации. Экономический успех сериала также подчеркивает потенциал креативных индустрий в генерации дохода и создании новых рабочих мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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