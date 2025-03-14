14 марта 2025

Екатеринбуржцы застряли в километровой пробке из-за ДТП. Скрин

На ВИЗе образовалась пробка из-за аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка идет в обе стороны улицы Серафима Дерябина (архивное фото)
Пробка идет в обе стороны улицы Серафима Дерябина (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге образовалась пробка длиной более километра из-за аварии на улице Серафима Дерябина (Верх-Исетский район). Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

«Левый ряд», — написал водитель в приложении. Сначала затор скапливался только, если ехать со стороны Академического района. Но вскоре на противоположной части дороги также начали скапливаться автомобили. 

Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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В Екатеринбурге образовалась пробка длиной более километра из-за аварии на улице Серафима Дерябина (Верх-Исетский район). Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты». «Левый ряд», — написал водитель в приложении. Сначала затор скапливался только, если ехать со стороны Академического района. Но вскоре на противоположной части дороги также начали скапливаться автомобили.  Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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