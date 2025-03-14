Пробка идет в обе стороны улицы Серафима Дерябина (архивное фото)
В Екатеринбурге образовалась пробка длиной более километра из-за аварии на улице Серафима Дерябина (Верх-Исетский район). Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
«Левый ряд», — написал водитель в приложении. Сначала затор скапливался только, если ехать со стороны Академического района. Но вскоре на противоположной части дороги также начали скапливаться автомобили.
Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Ситуация на момент публикации
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