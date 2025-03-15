В Петербурге кикшеринги будут приостанавливать аренду из-за погоды

В Петербурге хотят приостановить аренды электросамокатов в условиях неблагоприятной погоды, такой как снег и гололед, для предотвращения аварий. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.
«В Петербурге подпишут обновленное Соглашение о безопасном использовании средств индивидуальной мобильности. <...> В обновленный документ планируется включить ряд инициатив по повышению безопасности пешеходов и пользователей электросамокатов», — пишет Комитет по транспорту в официальной группе ВКонтакте.
Кроме метеорологических ограничений, планируется увеличение штрафных санкций за нарушения правил использования электросамокатов. По данным за 2024 год, было зафиксировано более 46 тысяч таких нарушений. Дополнительно, предусмотрено создание упорядоченных парковочных мест для средств индивидуальной мобильности, что должно способствовать более организованному использованию городского пространства. Соглашение 2024 года уже включает в себя меры по регулированию использования электросамокатов, такие, как установление зон с запретом движения и ограничения скорости в определенных локациях.
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