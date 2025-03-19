Машина рухнула в реку в Подмосковье, водитель погиб. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобиль вылетел через ограждение в реку в городе Озеры
Автомобиль вылетел через ограждение в реку в городе Озеры Фото:

Автомобиль вылетел за ограждение и упал в реку в городе Озеры (Подмосковье), в результате чего погиб водитель. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Водитель вылетел через ограждение в реку в Подмосковье. Мужчина погиб», — пишет telegram-канал Shot. По их данным, авария произошла около 9 утра, когда 42-летний мужчина на автомобиле Honda не смог справиться с управлением.

Инцидент произошел вблизи места проведения дорожных работ — автомобиль влетел в бетонное ограждение, водитель не успел затормозить. Автомобиль оказался в реке и затонул. Спасательные службы прибыли на место происшествия, однако мужчина скончался до их приезда, не сумев выбраться из затонувшей машины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автомобиль вылетел за ограждение и упал в реку в городе Озеры (Подмосковье), в результате чего погиб водитель. Об этом сообщают telegram-каналы. «Водитель вылетел через ограждение в реку в Подмосковье. Мужчина погиб», — пишет telegram-канал Shot. По их данным, авария произошла около 9 утра, когда 42-летний мужчина на автомобиле Honda не смог справиться с управлением. Инцидент произошел вблизи места проведения дорожных работ — автомобиль влетел в бетонное ограждение, водитель не успел затормозить. Автомобиль оказался в реке и затонул. Спасательные службы прибыли на место происшествия, однако мужчина скончался до их приезда, не сумев выбраться из затонувшей машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...