Автомобиль вылетел за ограждение и упал в реку в городе Озеры (Подмосковье), в результате чего погиб водитель. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Водитель вылетел через ограждение в реку в Подмосковье. Мужчина погиб», — пишет telegram-канал Shot. По их данным, авария произошла около 9 утра, когда 42-летний мужчина на автомобиле Honda не смог справиться с управлением.
Инцидент произошел вблизи места проведения дорожных работ — автомобиль влетел в бетонное ограждение, водитель не успел затормозить. Автомобиль оказался в реке и затонул. Спасательные службы прибыли на место происшествия, однако мужчина скончался до их приезда, не сумев выбраться из затонувшей машины.
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