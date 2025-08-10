«Не могла представить даже в дерзких фантазиях»: Захарова подвела итоги 10 лет работы в МИД

Захарова отмечает 10 лет работы в МИД РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мария Захарова занимает должность официального представителя МИД РФ с 10 августа 2015 года
Мария Захарова занимает должность официального представителя МИД РФ с 10 августа 2015 года Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвела итоги десятилетней работы на своем посту. Она отметила непредсказуемость информационной работы и призналась, что даже в дерзких фантазиях не могла изначально представить, как все будет на самом деле. 

«Насколько все будет невероятно, даже в самых дерзких фантазиях не смоделировала бы никогда. Чего только не было. Было все. Не было только скучно», — поделилась Захарова впечатлениями в своем telegram-канале.  

По ее словам, она осознавала всю серьезность ответственности, которую возложили на нее руководство и коллеги 10 лет назад, особенно учитывая, что впервые эту должность доверили женщине. Захарова выразила благодарность коллегам и единомышленникам за совместную работу и поддержку, добавив, что особенно ценит доверие и веру со стороны своей команды.

Захарова занимает пост официального представителя МИД России с 10 августа 2015 года. За это время она стала одной из самых известных фигур российской дипломатии на международной арене. Она активно комментирует международные и внутрироссийские события в соцсетях, зачастую не стесняясь иронизировать

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвела итоги десятилетней работы на своем посту. Она отметила непредсказуемость информационной работы и призналась, что даже в дерзких фантазиях не могла изначально представить, как все будет на самом деле.  «Насколько все будет невероятно, даже в самых дерзких фантазиях не смоделировала бы никогда. Чего только не было. Было все. Не было только скучно», — поделилась Захарова впечатлениями в своем telegram-канале.   По ее словам, она осознавала всю серьезность ответственности, которую возложили на нее руководство и коллеги 10 лет назад, особенно учитывая, что впервые эту должность доверили женщине. Захарова выразила благодарность коллегам и единомышленникам за совместную работу и поддержку, добавив, что особенно ценит доверие и веру со стороны своей команды. Захарова занимает пост официального представителя МИД России с 10 августа 2015 года. За это время она стала одной из самых известных фигур российской дипломатии на международной арене. Она активно комментирует международные и внутрироссийские события в соцсетях, зачастую не стесняясь иронизировать. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...