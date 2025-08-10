«Не могла представить даже в дерзких фантазиях»: Захарова подвела итоги 10 лет работы в МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подвела итоги десятилетней работы на своем посту. Она отметила непредсказуемость информационной работы и призналась, что даже в дерзких фантазиях не могла изначально представить, как все будет на самом деле.
«Насколько все будет невероятно, даже в самых дерзких фантазиях не смоделировала бы никогда. Чего только не было. Было все. Не было только скучно», — поделилась Захарова впечатлениями в своем telegram-канале.
По ее словам, она осознавала всю серьезность ответственности, которую возложили на нее руководство и коллеги 10 лет назад, особенно учитывая, что впервые эту должность доверили женщине. Захарова выразила благодарность коллегам и единомышленникам за совместную работу и поддержку, добавив, что особенно ценит доверие и веру со стороны своей команды.
Захарова занимает пост официального представителя МИД России с 10 августа 2015 года. За это время она стала одной из самых известных фигур российской дипломатии на международной арене. Она активно комментирует международные и внутрироссийские события в соцсетях, зачастую не стесняясь иронизировать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.