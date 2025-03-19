Прокуратура разбирается со скандалом с жестоким избиением ребенка в ХМАО

Прокуратура Нижневартовского района начала проверку после скандала с избиением ребенка в поселке Новоаганск. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратура Нижневартовского района по информации, опубликованной в СМИ, организовала проверку по факту нанесения телесных повреждений малолетнему ребенку сожителем матери в пгт. Новоаганск. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее агентство писало, что в Новоаганске отчим на глазах у матери жестоко избил мальчика якобы за то, что тот курил вейп. После публикации видео с истязанием в соцсетях силовики возбудили уголовное дело, а мэрия Нижневартовского района сделала официальное заявление.
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