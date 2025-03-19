Прокуратура разбирается со скандалом с жестоким избиением ребенка в ХМАО

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Прокуратура начала проверку после инцидента с жестоким избиением ребенка в Новоаганске
Прокуратура начала проверку после инцидента с жестоким избиением ребенка в Новоаганске Фото:

Прокуратура Нижневартовского района начала проверку после скандала с избиением ребенка в поселке Новоаганск. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура Нижневартовского района по информации, опубликованной в СМИ, организовала проверку по факту нанесения телесных повреждений малолетнему ребенку сожителем матери в пгт. Новоаганск. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее агентство писало, что в Новоаганске отчим на глазах у матери жестоко избил мальчика якобы за то, что тот курил вейп. После публикации видео с истязанием в соцсетях силовики возбудили уголовное дело, а мэрия Нижневартовского района сделала официальное заявление.

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Прокуратура Нижневартовского района начала проверку после скандала с избиением ребенка в поселке Новоаганск. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Прокуратура Нижневартовского района по информации, опубликованной в СМИ, организовала проверку по факту нанесения телесных повреждений малолетнему ребенку сожителем матери в пгт. Новоаганск. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Ранее агентство писало, что в Новоаганске отчим на глазах у матери жестоко избил мальчика якобы за то, что тот курил вейп. После публикации видео с истязанием в соцсетях силовики возбудили уголовное дело, а мэрия Нижневартовского района сделала официальное заявление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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