18 марта 2025

В ХМАО мэрия сделала заявление после скандала с жестоким избиением ребенка

Семью из ХМАО, где отчим жестоко избил ребенка, поставят на учет
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «истязание»
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «истязание» Фото:

Администрация Нижневартовского района совместно с силовиками разбираются в инциденте с жестоким избиением ребенка. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии.

«Администрация района совместно с правоохранительными органами и социальной службой незамедлительно отреагировала на данный инцидент», — сообщается в telegram-канале. Мэрия совместно с полицейскими 18 марта провели встречу с родителями ребенка.

С самим мальчиком сейчас занимаются психологи, социальные службы проверили условия проживания семьи. Инцидент будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а семью признают находящейся в социально опасном положении и поставят на учет.

«Семья проживает в Новоаганске с лета 2024 года, имеет прописку в Радужном. Ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав Нижневартовского района, органов опеки и попечительства района не попадала. Семья активно взаимодействовала с педагогами образовательных учреждений. Информация о фактах семейного неблагополучия до инцидента отсутствовал», — рассказала глава Новоаганска Елена Поль.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе отчим жестоко избил ребенка на глазах у матери за курение вейпа. Силовики начали проверку и возбудили уголовное дело по статье УК РФ «истязание».

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Администрация Нижневартовского района совместно с силовиками разбираются в инциденте с жестоким избиением ребенка. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии. «Администрация района совместно с правоохранительными органами и социальной службой незамедлительно отреагировала на данный инцидент», — сообщается в telegram-канале. Мэрия совместно с полицейскими 18 марта провели встречу с родителями ребенка. С самим мальчиком сейчас занимаются психологи, социальные службы проверили условия проживания семьи. Инцидент будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а семью признают находящейся в социально опасном положении и поставят на учет. «Семья проживает в Новоаганске с лета 2024 года, имеет прописку в Радужном. Ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав Нижневартовского района, органов опеки и попечительства района не попадала. Семья активно взаимодействовала с педагогами образовательных учреждений. Информация о фактах семейного неблагополучия до инцидента отсутствовал», — рассказала глава Новоаганска Елена Поль. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе отчим жестоко избил ребенка на глазах у матери за курение вейпа. Силовики начали проверку и возбудили уголовное дело по статье УК РФ «истязание».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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