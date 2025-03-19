Четверо пермяков вернулись домой из плена ВСУ

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Пленные пермяки вернулись на родину
Пленные пермяки вернулись на родину Фото:

Жители Юсьвы, Нытвы, Добрянки и Перми вернулись домой из плена ВСУ. Обмен произошел между Россией и Украиной по формуле 175 на 175. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил омбудсмен Игорь Сапко.

«Домой вернулись четверо наших земляков — два мобилизованных и два контрактника из разных уголков региона: Юсьва, Нытва, Добрянка и Пермь. Каждый из этих людей прошел через тяжелые испытания, проявив мужество, стойкость и веру», — подчеркнул Сапко.

Он отметил, что за одного из спасенных бойцов очень просила его жена. Она ходила на приемы к уполномоченному и просила о помощи. На момент попадания в плен российский боец был ранен. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь, а впоследствии он пройдет реабилитацию.

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Жители Юсьвы, Нытвы, Добрянки и Перми вернулись домой из плена ВСУ. Обмен произошел между Россией и Украиной по формуле 175 на 175. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил омбудсмен Игорь Сапко. «Домой вернулись четверо наших земляков — два мобилизованных и два контрактника из разных уголков региона: Юсьва, Нытва, Добрянка и Пермь. Каждый из этих людей прошел через тяжелые испытания, проявив мужество, стойкость и веру», — подчеркнул Сапко. Он отметил, что за одного из спасенных бойцов очень просила его жена. Она ходила на приемы к уполномоченному и просила о помощи. На момент попадания в плен российский боец был ранен. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь, а впоследствии он пройдет реабилитацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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