Четверо пермяков вернулись домой из плена ВСУ

Жители Юсьвы, Нытвы, Добрянки и Перми вернулись домой из плена ВСУ. Обмен произошел между Россией и Украиной по формуле 175 на 175. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил омбудсмен Игорь Сапко.
«Домой вернулись четверо наших земляков — два мобилизованных и два контрактника из разных уголков региона: Юсьва, Нытва, Добрянка и Пермь. Каждый из этих людей прошел через тяжелые испытания, проявив мужество, стойкость и веру», — подчеркнул Сапко.
Он отметил, что за одного из спасенных бойцов очень просила его жена. Она ходила на приемы к уполномоченному и просила о помощи. На момент попадания в плен российский боец был ранен. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь, а впоследствии он пройдет реабилитацию.
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