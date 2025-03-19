«Транснефть»: ВСУ ударом по станции «Кавказская» навредили США

Удар Вооруженных сил Украины по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» негативно отразится на доходах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и его акционеров, в число которых входят американские компании. Об этом заявили представители компании «Транснефть».
«Юридически „Кавказская“ не принадлежит консорциуму, однако удар по ней повлияет на выполнение плановых работ. Как следствие — доходы КТК, как и дивиденды его акционеров, среди которых есть компании из США, снизятся», — говорится в релизе компании.
По данным «Транснефти», через станцию «Кавказская» осуществляется перевалка нефти из железнодорожных цистерн в соединительный трубопровод до нефтеперекачивающей станции «Кропоткинская», которая входит в систему КТК. Удар по «Кавказской» является не первым — месяц назад украинские беспилотники также атаковали эту инфраструктуру.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 19 марта объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказской был атакован тремя украинскими беспилотниками, это привело к разгерметизации резервуара с нефтью и пожару площадью 3750 квадратных метров. Налет произошел вскоре после разговора президентов России и США, во время которого они договорились о прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней.
На данный момент в ликвидации ЧС участвуют 276 специалистов и 105 единиц техники, включая два пожарных поезда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Киева можно рассматривать как акт саботажа договоренностей о прекращении огня.
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