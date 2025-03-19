Усилился пожар на кубанской нефтебазе после атаки ВСУ

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В тушении пожара задействованы 276 сотрудников служб
В тушении пожара задействованы 276 сотрудников служб Фото:

Увеличилась площадь пожара, возникшего в результате атаки со стороны Вооруженных Сил Украины по территории нефтебазы в Кавказском районе, до 3750 квадратных метров. Об этом сообщает telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

«Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе увеличилась до 3750 кв. метров», — передает telegram-канал. Там уточнили, что резервуар, в котором ранее была зафиксирована утечка нефтепродуктов, охвачен пламенем. На данный момент в ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 276 специалистов и 105 единиц техники, включая два пожарных поезда.

Ранее в Кавказской станице Кавказского района произошло отражение атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате падения обломков возник пожар на близлежащей нефтебазе. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В Кремле квалифицируют эти действия киевского режима как акт саботажа по отношению к существующим договоренностям по частичному прекращению огня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Увеличилась площадь пожара, возникшего в результате атаки со стороны Вооруженных Сил Украины по территории нефтебазы в Кавказском районе, до 3750 квадратных метров. Об этом сообщает telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край». «Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе увеличилась до 3750 кв. метров», — передает telegram-канал. Там уточнили, что резервуар, в котором ранее была зафиксирована утечка нефтепродуктов, охвачен пламенем. На данный момент в ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 276 специалистов и 105 единиц техники, включая два пожарных поезда. Ранее в Кавказской станице Кавказского района произошло отражение атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате падения обломков возник пожар на близлежащей нефтебазе. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. В Кремле квалифицируют эти действия киевского режима как акт саботажа по отношению к существующим договоренностям по частичному прекращению огня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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