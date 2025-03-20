Челябинские банки вошли в сотню самых надежных в РФ по версии Forbes

Два банка из Челябинской области деловой журнал Forbes включил в сотню самых надежных в России. В рейтинг попали Челябинвестбанк и Челиндбанк.
«Рейтинг Forbes-2025 „Сто надежных банков“. Челябинвестбанк: 44 место, Челиндбанк: 45 место», — отметил и сотрудники Forbes.
Положение Челябинвестбанка в таблице за год значительно улучшилось. Если в 2024 году финансовая организация находилась на 51-й строчке, то в настоящий момент компания поднялась на семь позиций выше. Напротив, Челиндбанк переместился с 41-го места, опустившись ниже предыдущего уровня на четыре строки.
Активы лидера журналисты оценили в 84,593 млрд рублей, его конкурента — в 72,402 млрд рублей. Объемы имущества выросли у обеих организаций. Однако система подсчета учитывает оценки четырех рейтинговых агентств страны, за счет чего годом ранее Челиндбанк опережал соперника. При составлении таблицы авторы исходили из показателей кредитоспособности. В прошлые годы оба челябинских учреждения в аналогичный рейтинг попадали четыре раза.
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