Два челябинских банка вошли в рейтинг Forbes по надежности

Два банка из Челябинской области вошли в топ-100 российских банков по версии Forbes. Как следует из названия рейтинга, оценивалась надежность финансовых организаций.
«Банки были разбиты по группам надежности. Внутри групп ранжировались по рейтингам, при равенстве рейтинговых оценок — по активам. Место 41: Челиндбанк. Место 51: Челябинвестбанк», — отмечено в таблице Forbes.
За надежность обеим организациям эксперты присвоили три звезды. При этом активы Челябинвестбанка выше и превышают 80 млрд рублей. У Челиндбанка показатель находится на отметке в 72,6 млрд рублей. Последний контролируется двенадцатью физлицами-мажоритариями, еще 14,13% пакета принадлежит миноритариям. Челябинвестбанк находится в руках 17 физлиц-мажоритариев. При этом миноритарным акционерам принадлежит 3,72% акций.
В последний раз рейтинг составлялся в 2022 году. Как и теперь его возглавлял Сбербанк. Челябинская область была представлена теми же организациями. Челябинвестбанк находился на 45, а Челиндбанк — на 46 строках топа.
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