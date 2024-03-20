20 марта 2024

Два челябинских банка вошли в рейтинг Forbes по надежности

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск сверху, челябинвестбанк
Челябинвестбанк стал одной из двух финорганизаций, вошедших в рейтинг Forbes Фото:

Два банка из Челябинской области вошли в топ-100 российских банков по версии Forbes. Как следует из названия рейтинга, оценивалась надежность финансовых организаций.

«Банки были разбиты по группам надежности. Внутри групп ранжировались по рейтингам, при равенстве рейтинговых оценок — по активам. Место 41: Челиндбанк. Место 51: Челябинвестбанк», — отмечено в таблице Forbes.

За надежность обеим организациям эксперты присвоили три звезды. При этом активы Челябинвестбанка выше и превышают 80 млрд рублей. У Челиндбанка показатель находится на отметке в 72,6 млрд рублей. Последний контролируется двенадцатью физлицами-мажоритариями, еще 14,13% пакета принадлежит миноритариям. Челябинвестбанк находится в руках 17 физлиц-мажоритариев. При этом миноритарным акционерам принадлежит 3,72% акций.

В последний раз рейтинг составлялся в 2022 году. Как и теперь его возглавлял Сбербанк. Челябинская область была представлена теми же организациями. Челябинвестбанк находился на 45, а Челиндбанк — на 46 строках топа.

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Два банка из Челябинской области вошли в топ-100 российских банков по версии Forbes. Как следует из названия рейтинга, оценивалась надежность финансовых организаций. «Банки были разбиты по группам надежности. Внутри групп ранжировались по рейтингам, при равенстве рейтинговых оценок — по активам. Место 41: Челиндбанк. Место 51: Челябинвестбанк», — отмечено в таблице Forbes. За надежность обеим организациям эксперты присвоили три звезды. При этом активы Челябинвестбанка выше и превышают 80 млрд рублей. У Челиндбанка показатель находится на отметке в 72,6 млрд рублей. Последний контролируется двенадцатью физлицами-мажоритариями, еще 14,13% пакета принадлежит миноритариям. Челябинвестбанк находится в руках 17 физлиц-мажоритариев. При этом миноритарным акционерам принадлежит 3,72% акций. В последний раз рейтинг составлялся в 2022 году. Как и теперь его возглавлял Сбербанк. Челябинская область была представлена теми же организациями. Челябинвестбанк находился на 45, а Челиндбанк — на 46 строках топа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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