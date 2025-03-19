19 марта 2025

Власти ХМАО ужесточат контроль за приемными родителями

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО ужесточат ответственность приемных родителей
Власти ХМАО ужесточат ответственность приемных родителей Фото:

Власти ХМАО подготовили законопроект, направленный на расширение мер поддержки детей-сирот и усиление ответственности приемных семей. Изменения затронут порядок предоставления льгот, индексацию выплат и механизмы возврата средств в случае нарушений со стороны опекунов. Постановление опубликовано на официальном портале окружных властей.

«Проект предусматривает введение мер по возврату вознаграждения приемным родителям, допустившим повторное сиротство несовершеннолетних, а также послабления при приостановлении выплат в исключительных случаях», — следует из документа. Дополнительно предлагается закрепить индексацию ежемесячных компенсаций на питание, одежду и гигиенические принадлежности для детей-сирот в размере 24 662 рубля.

Среди ключевых нововведений — исключение условия заключения социального контракта для получения пособий опекунами. Также законопроект разграничивает полномочия между органами власти: вопросы образования перейдут к профильным департаментам, а соцподдержка останется в ведении Депсоцразвития.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО приняли решение лишать выплат многодетные семьи, которые получают льготы в других регионах. Теперь им придется выбирать один регион, где им будет предоставляться льгота.

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Власти ХМАО подготовили законопроект, направленный на расширение мер поддержки детей-сирот и усиление ответственности приемных семей. Изменения затронут порядок предоставления льгот, индексацию выплат и механизмы возврата средств в случае нарушений со стороны опекунов. Постановление опубликовано на официальном портале окружных властей. «Проект предусматривает введение мер по возврату вознаграждения приемным родителям, допустившим повторное сиротство несовершеннолетних, а также послабления при приостановлении выплат в исключительных случаях», — следует из документа. Дополнительно предлагается закрепить индексацию ежемесячных компенсаций на питание, одежду и гигиенические принадлежности для детей-сирот в размере 24 662 рубля. Среди ключевых нововведений — исключение условия заключения социального контракта для получения пособий опекунами. Также законопроект разграничивает полномочия между органами власти: вопросы образования перейдут к профильным департаментам, а соцподдержка останется в ведении Депсоцразвития. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО приняли решение лишать выплат многодетные семьи, которые получают льготы в других регионах. Теперь им придется выбирать один регион, где им будет предоставляться льгота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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