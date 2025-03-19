Власти ХМАО ужесточат контроль за приемными родителями

Власти ХМАО подготовили законопроект, направленный на расширение мер поддержки детей-сирот и усиление ответственности приемных семей. Изменения затронут порядок предоставления льгот, индексацию выплат и механизмы возврата средств в случае нарушений со стороны опекунов. Постановление опубликовано на официальном портале окружных властей.
«Проект предусматривает введение мер по возврату вознаграждения приемным родителям, допустившим повторное сиротство несовершеннолетних, а также послабления при приостановлении выплат в исключительных случаях», — следует из документа. Дополнительно предлагается закрепить индексацию ежемесячных компенсаций на питание, одежду и гигиенические принадлежности для детей-сирот в размере 24 662 рубля.
Среди ключевых нововведений — исключение условия заключения социального контракта для получения пособий опекунами. Также законопроект разграничивает полномочия между органами власти: вопросы образования перейдут к профильным департаментам, а соцподдержка останется в ведении Депсоцразвития.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО приняли решение лишать выплат многодетные семьи, которые получают льготы в других регионах. Теперь им придется выбирать один регион, где им будет предоставляться льгота.
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