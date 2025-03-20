20 марта 2025

Быкова ушла с поста главы агентства по развитию предпринимательства Прикамья

© Служба новостей «URA.RU»
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Агентством по развитию МСП Анна Быкова руководила с 2021 года
Агентством по развитию МСП Анна Быкова руководила с 2021 года Фото:

Анна Быкова отработала свой последний день в должности руководителя Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«С завтрашнего дня (21 марта — прим. URA.RU) приступаю к обязанностям министра агропромышленного комплекса. Благодарю губернатора Прикамья Дмитрия Махонина за оказанное доверие и поддержку», — подтвердила информацию о смене места работы Анна Быкова.

Быкова возглавила Агентство по развитию МСП летом 2021 года. Она сменила на посту Екатерину Макаренко. До этого — работала замдекана и научного сотрудника Международной лаборатории экономики нематериальных активов, окончила пермский НИУ «Высшая школа экономики».

Бывший министр регионального агропромкомплекса Павел Носков покинул должность по собственному желанию в конце февраля. Его обязанности исполнял заместитель Юрий Крестьянников.

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Анна Быкова отработала свой последний день в должности руководителя Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «С завтрашнего дня (21 марта — прим. URA.RU) приступаю к обязанностям министра агропромышленного комплекса. Благодарю губернатора Прикамья Дмитрия Махонина за оказанное доверие и поддержку», — подтвердила информацию о смене места работы Анна Быкова. Быкова возглавила Агентство по развитию МСП летом 2021 года. Она сменила на посту Екатерину Макаренко. До этого — работала замдекана и научного сотрудника Международной лаборатории экономики нематериальных активов, окончила пермский НИУ «Высшая школа экономики». Бывший министр регионального агропромкомплекса Павел Носков покинул должность по собственному желанию в конце февраля. Его обязанности исполнял заместитель Юрий Крестьянников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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