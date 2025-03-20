Быкова ушла с поста главы агентства по развитию предпринимательства Прикамья

Анна Быкова отработала свой последний день в должности руководителя Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«С завтрашнего дня (21 марта — прим. URA.RU) приступаю к обязанностям министра агропромышленного комплекса. Благодарю губернатора Прикамья Дмитрия Махонина за оказанное доверие и поддержку», — подтвердила информацию о смене места работы Анна Быкова.
Быкова возглавила Агентство по развитию МСП летом 2021 года. Она сменила на посту Екатерину Макаренко. До этого — работала замдекана и научного сотрудника Международной лаборатории экономики нематериальных активов, окончила пермский НИУ «Высшая школа экономики».
Бывший министр регионального агропромкомплекса Павел Носков покинул должность по собственному желанию в конце февраля. Его обязанности исполнял заместитель Юрий Крестьянников.
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