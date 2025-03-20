20 марта 2025

Прокуратура взялась за свердловчанина, потерявшего стопу в бою за Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, нашивка, война, шеврон, ахмат, солдат, z войска, литера z, сво, кадыровцы
Боец лишился стопы в августе прошлого года (архивное фото) Фото:

После публикации на сайте URA.RU истории участника спецоперации России на Украине Денису П., которому отказали в протезировании, ситуацией заинтересовалась свердловская прокуратура. Боец получил тяжелое минно-взрывное ранение 30 августа прошлого года.

История о бойце, который потерял стопу в ходе боевых действий в Донбассе, была опубликована на сайте агентства восьмого марта. Жена воина поделилась, что супруг получил ранение, которое повлекло за собой травматическую ампутацию левой стопы. Кроме того, у него были зафиксированы многочисленные осколочные ранения правой нижней конечности. В последствии у Дениса проявился синдром фантомной боли в области ампутированной ноги, а также были выявлены концевые невромы большеберцового и малоберцового нервов на оставшейся части левой голени. С тех пор уралец не может получить протез.

Прокуратура Свердловской области обратила особое внимание на трудности, с которыми столкнулся участник специальной военной операции после того, как ситуация была освещена на сайте URA.RU. В связи с этим ведомство запросило у журналиста агентства дополнительные сведения о бойце. Представитель прокуратуры подчеркнул, что ведомство намерено подключиться к решению проблемы протезирования, в которой нуждается Денис, и приложить все усилия для оказания необходимой помощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После публикации на сайте URA.RU истории участника спецоперации России на Украине Денису П., которому отказали в протезировании, ситуацией заинтересовалась свердловская прокуратура. Боец получил тяжелое минно-взрывное ранение 30 августа прошлого года. История о бойце, который потерял стопу в ходе боевых действий в Донбассе, была опубликована на сайте агентства восьмого марта. Жена воина поделилась, что супруг получил ранение, которое повлекло за собой травматическую ампутацию левой стопы. Кроме того, у него были зафиксированы многочисленные осколочные ранения правой нижней конечности. В последствии у Дениса проявился синдром фантомной боли в области ампутированной ноги, а также были выявлены концевые невромы большеберцового и малоберцового нервов на оставшейся части левой голени. С тех пор уралец не может получить протез. Прокуратура Свердловской области обратила особое внимание на трудности, с которыми столкнулся участник специальной военной операции после того, как ситуация была освещена на сайте URA.RU. В связи с этим ведомство запросило у журналиста агентства дополнительные сведения о бойце. Представитель прокуратуры подчеркнул, что ведомство намерено подключиться к решению проблемы протезирования, в которой нуждается Денис, и приложить все усилия для оказания необходимой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...