Прокуратура взялась за свердловчанина, потерявшего стопу в бою за Донбасс

21 марта 2025 в 11:45 Размер текста - 17 +

Боец лишился стопы в августе прошлого года (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU После публикации на сайте URA.RU истории участника спецоперации России на Украине Денису П., которому отказали в протезировании, ситуацией заинтересовалась свердловская прокуратура. Боец получил тяжелое минно-взрывное ранение 30 августа прошлого года. История о бойце, который потерял стопу в ходе боевых действий в Донбассе, была опубликована на сайте агентства восьмого марта. Жена воина поделилась, что супруг получил ранение, которое повлекло за собой травматическую ампутацию левой стопы. Кроме того, у него были зафиксированы многочисленные осколочные ранения правой нижней конечности. В последствии у Дениса проявился синдром фантомной боли в области ампутированной ноги, а также были выявлены концевые невромы большеберцового и малоберцового нервов на оставшейся части левой голени. С тех пор уралец не может получить протез. Прокуратура Свердловской области обратила особое внимание на трудности, с которыми столкнулся участник специальной военной операции после того, как ситуация была освещена на сайте URA.RU. В связи с этим ведомство запросило у журналиста агентства дополнительные сведения о бойце. Представитель прокуратуры подчеркнул, что ведомство намерено подключиться к решению проблемы протезирования, в которой нуждается Денис, и приложить все усилия для оказания необходимой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации на сайте URA.RU истории участника спецоперации России на Украине Денису П., которому отказали в протезировании, ситуацией заинтересовалась свердловская прокуратура. Боец получил тяжелое минно-взрывное ранение 30 августа прошлого года. История о бойце, который потерял стопу в ходе боевых действий в Донбассе, была опубликована на сайте агентства восьмого марта. Жена воина поделилась, что супруг получил ранение, которое повлекло за собой травматическую ампутацию левой стопы. Кроме того, у него были зафиксированы многочисленные осколочные ранения правой нижней конечности. В последствии у Дениса проявился синдром фантомной боли в области ампутированной ноги, а также были выявлены концевые невромы большеберцового и малоберцового нервов на оставшейся части левой голени. С тех пор уралец не может получить протез. Прокуратура Свердловской области обратила особое внимание на трудности, с которыми столкнулся участник специальной военной операции после того, как ситуация была освещена на сайте URA.RU. В связи с этим ведомство запросило у журналиста агентства дополнительные сведения о бойце. Представитель прокуратуры подчеркнул, что ведомство намерено подключиться к решению проблемы протезирования, в которой нуждается Денис, и приложить все усилия для оказания необходимой помощи.