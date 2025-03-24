Печем пироги и прибираемся дома: приметы и традиции на Феофанов день 25 марта

В России 25 марта отметят народный праздник Феофанов день. По традиции считалось, что именно в этот день приходит настоящая весна. Люди начинали первые работы в полях, а также проводили с лошадьми особый обряд от сглаза. О том, что можно и нельзя делать 25 марта 2025 года — в материале URA.RU.
Традиции на Феофанов день 25 марта
В России 25 марта отметят народный праздник Феофанов день. Сотни лет крестьяне по всей стране в этот день выходили на улицу, чтобы встретить весну. Считалось, что именно 25 марта снежный покров полностью сходит с земли, а почва начинает оттаивать.
Праздник отмечали пирогами. Хозяйки специально готовили их круглой формы, чтобы с приходом весны в семье у супругов не было «острых углов» в отношениях.
Особенно чтили на Феофанов день лошадей — ведь они были главными помощниками для крестьян. Чтобы конь оставался здоровым и сильным, хозяева водили его к роднику, после чего погружали в воду серебряное кольцо. Считалось, что если напоить лошадь, то она будет защищена от болезней и сглаза.
Что можно и нельзя делать 25 марта
25 марта было принято начинать работать в поле и саду. Так как считалось, что в этот день тает последний снег, люди готовились приступать к подготовке земли к посеву. Хозяйки также кормили прилетевших птиц льном, чтобы в будущем собрать богатый урожай. Дома было принято проводить генеральную уборку: она символизировала обновление и подготовку к весне.
А вот долго спать и лениться 25 марта было запрещено, ведь лежебокам грозили конфликты и трудности в жизни. Обижать животных и особенно лошадей на Феофанов день не разрешалось, так как это могло обернуться несчастьем и проблемами со здоровьем. Также люди старались не брать вещи бесплатно — за все было принято платить хотя бы одной копейкой. По приметам, это помогало избежать сглаза и нищеты.
Приметы на 25 марта 2025
Так как Феофанов день означал приближение работ в полях, почти все приметы на 25 марта в народе связывали с урожаем. Например, утренний туман намекал на богатый урожай льна, а дождь указывал на то, что в конце года на полях будет много ржи. А вот если лед начинает тонуть в реке, то земля не будет щедрой.
Также, если 25 марта на улице не осталось снега, то в народе считали, что лето окажется дождливым. А в случае, если на муравейнике снег остался с северной стороны, то тепла в году ждать и вовсе не стоит.
История праздника
Преподобный Феофан Сигрианский родился в семье византийских чиновников в XVIII веке. Когда Феофан осиротел, император Константин V лично проследил за тем, чтобы юноша получил хорошее образование. Преподобный Феофан пошел по стопам отца и стал чиновником, быстро поднимаясь по карьерной лестнице. Мужчина завел семью, получил титул спафария (императорского меченосца), но однажды решил посвятить себя служению Христу.
Феофан расстался с супругой и начал вести монашескую жизнь. На побережье Мраморного моря он основал монастырь и закрылся в келии. Там он начал переписывать богословские книги, пока не стал одним из лучших писарей. Затем Феофан основал монастырь «Великое Село» и стал его игуменом.
В 50 лет Преподобного Феофана вызвал к себе император Лев V, который начал бороться с иконами. Он потребовал от игумена отречься от икон, а после отказа заточил его в тюрьму и сжег «Великое Село». Феофан скончался в темнице от болезни, спустя 23 дня после заточения.
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