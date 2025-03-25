В пермский футбольный клуб «Амкар» на правах аренды перешел вратарь клуба «Ахмат» Ризван Ташаев. Она рассчитана до конца ноября 2025 года.
«Рад присоединиться к красно-черным. Конечно, слышал об „Амкаре“ раньше. Ведь клуб играл в Премьер-лиге. Уже совсем скоро начнется сезон, в самом разгаре подготовка», — цитирует слова спортсмена «Амкар Пермь» своем telegram-канале.
Ризван родился 5 октября 2003 года в Грозном. Он является воспитанником академии футбола «Рамзан». Выступал за молодежку «Ахмата», брянское «Динамо» и казанский «Сокол». В 18 лет дебютировал в Премьер-лиге за чеченский клуб. Это произошло 27 августа 2022 года в матче против самарских «Крыльев». Вторую половину прошлого сезона отыграл 12 матчей за «Сокол» Казань, в трех из них сохранил свои ворота.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что десять футболистов не стали продлевать контракт с пермским футбольным клубом. Команду покинули Кирилл Бурыкин, Алекс Раджабов, Алексей Плотников, Кирилл Колесниченко, Алексей Доля и Сергей Шаров. Ранее было объявлено об уходе Джамала Дибиргаджиева, Данила Капустянского, Антона Бочарова и Хазбулата Хамхоева.
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