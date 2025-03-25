Разведка США: Россия владеет инициативной в конфликте на Украине

Россия удерживает инициативу в конфликте на Украине и продвигается к достижению выгодных условий для его урегулирования. Об этом говорится в докладе американской раз.
«Россия владеет инициативой и движется к достижению выгодных условий урегулирования», — говорится в документе. Заявление приводит РИА Новости.
Ранее администрация Вашингтона выразила уверенность в том, что участники переговоров по разрешению украинского конфликта достигли беспрецедентного приближения к мирному соглашению. Об этом сообщил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.
Также в ходе телефонного разговора 18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп достигли согласия по вопросу установления 30-дневного перемирия. Они оба выразили мнение о необходимости завершения конфликта на Украине устойчивым мирным соглашением.
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