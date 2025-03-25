Разведка США: Россия владеет инициативной в конфликте на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В американской разведке заявили о владении Россией инициативой на Украине
В американской разведке заявили о владении Россией инициативой на Украине Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Россия удерживает инициативу в конфликте на Украине и продвигается к достижению выгодных условий для его урегулирования. Об этом говорится в докладе американской раз. 

«Россия владеет инициативой и движется к достижению выгодных условий урегулирования», — говорится в документе. Заявление приводит РИА Новости.

Ранее администрация Вашингтона выразила уверенность в том, что участники переговоров по разрешению украинского конфликта достигли беспрецедентного приближения к мирному соглашению. Об этом сообщил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц. 

Также в ходе телефонного разговора 18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп достигли согласия по вопросу установления 30-дневного перемирия. Они оба выразили мнение о необходимости завершения конфликта на Украине устойчивым мирным соглашением.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия удерживает инициативу в конфликте на Украине и продвигается к достижению выгодных условий для его урегулирования. Об этом говорится в докладе американской раз.  «Россия владеет инициативой и движется к достижению выгодных условий урегулирования», — говорится в документе. Заявление приводит РИА Новости. Ранее администрация Вашингтона выразила уверенность в том, что участники переговоров по разрешению украинского конфликта достигли беспрецедентного приближения к мирному соглашению. Об этом сообщил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц.  Также в ходе телефонного разговора 18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп достигли согласия по вопросу установления 30-дневного перемирия. Они оба выразили мнение о необходимости завершения конфликта на Украине устойчивым мирным соглашением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...